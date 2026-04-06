Aseguran de 2 mil cartuchos útiles, tras operativos de la última semana

-En el periodo de una semana, fueron detenidos 60 generadores de violencia

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informó los resultados obtenidos en materia de seguridad durante la semana del 29 de marzo al 5 de abril, como parte de la estrategia permanente para el combate a la delincuencia en la entidad.

En este periodo, se logró la detención de 60 generadores de violencia, de los cuales 13 corresponden a delitos del fuero federal y 42 del fuero común, reflejando acciones coordinadas para debilitar las estructuras delictivas.

Asimismo, se reportó el aseguramiento de 25 armas de fuego, 2 mil 625 municiones, 99 cargadores y un artefacto explosivo, lo que representa un golpe significativo a la capacidad operativa de grupos criminales.

En cuanto al combate a los delitos contra la salud, se aseguraron cerca de 74 kilogramos de diversas drogas, entre ellas marihuana, cristal y cocaína, con una afectación económica estimada superior a los 700 mil pesos.

El secretario Gilberto Loya reiteró que la estrategia de seguridad se mantiene firme, con acciones contundentes y resultados constantes que buscan garantizar la paz y la tranquilidad de las y los chihuahuenses.

La SSPE refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para debilitar de forma sostenida a quienes atentan contra la seguridad de las comunidades en el estado.