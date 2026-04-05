Asegura SSPE vehículo con droga en Meoqui durante operativo Semana Santa Segura

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, informó sobre el aseguramiento de un vehículo con diversas porciones de droga, como resultado de los recorridos de prevención y vigilancia implementados durante el operativo Semana Santa Segura en la región centro-sur.

Los hechos se registraron el 4 de abril de 2026, en el municipio de Meoqui, donde elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial detectaron un vehículo en aparente estado de abandono sobre un camino de terracería.

Al realizar una inspección preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, los agentes localizaron en el interior del vehículo una bolsa que contenía diversas porciones de sustancias con características similares a drogas.

Derivado de esta intervención, se aseguraron 30 envoltorios con una sustancia con características propias de la cocaína, con un peso aproximado de 16 gramos, así como 202 envoltorios con una sustancia cristalina similar al “cristal”, con un peso cercano a los 43.9 gramos.

Asimismo, se aseguró un vehículo de la marca Chrysler, modelo 2006, color gris, el cual fue localizado sin ocupantes y sin reporte de robo, quedando bajo resguardo para su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente.

El secretario Gilberto Loya destacó que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia que se intensifican en periodos vacacionales, con el objetivo de prevenir delitos y retirar de circulación sustancias ilícitas que afectan a la población.

La SSPE refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera firme en la prevención y combate a los delitos contra la salud, fortaleciendo la seguridad en todas las regiones del estado.