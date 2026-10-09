Asegura SSPE municiones, equipo táctico y vehículo con reporte de robo en Guazapares

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguraron 250 cartuchos útiles de distintos calibres, cargadores, equipo táctico, aproximadamente dos kilogramos de semillas de cannabis y una camioneta con reporte de robo vigente, durante un operativo de prevención y vigilancia en el seccional de Témoris, municipio de Guazapares.

Los hechos ocurrieron el 8 de octubre, cuando personal realizaba recorridos preventivos y labores de cobertura en el municipio, en apoyo y acompañamiento a personal del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Durante sobrevuelos preventivos, los agentes detectaron una camioneta en movimiento y le dieron seguimiento con unidades terrestres. Al detenerse el vehículo, descendieron cuatro hombres que, al percatarse de la presencia policial, huyeron entre la maleza.

Los elementos implementaron un despliegue terrestre y aéreo para localizar a los individuos, pero las condiciones del terreno impidieron dar con su paradero. Al inspeccionar la camioneta, confirmaron que se encontraba abandonada y sin ocupantes.

La consulta de los datos de identificación vehicular permitió establecer que se trataba de una camioneta con reporte de robo vigente en Arizona, Estados Unidos, desde el 25 de julio de 2025.

Durante la revisión de la unidad, los agentes localizaron 250 cartuchos útiles: 150 calibre 7.62 × 39 milímetros, 90 calibre .50 y 10 calibre 10 milímetros. También aseguraron un cargador para calibre 7.62 × 39 milímetros, abastecido con 30 cartuchos, y un cargador para calibre .50.

Entre los objetos localizados se encontraban además cuatro chalecos balísticos y tres placas balísticas, así como una bolsa de plástico negro con aproximadamente dos kilogramos de semillas de cannabis o cáñamo.

Todos los indicios y el vehículo fueron asegurados conforme a los procedimientos aplicables para su preservación, registro y cadena de custodia.

Por condiciones climatológicas y logísticas, y en coordinación con el Ministerio Público, se determinó realizar el traslado y la puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público Federal con sede en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, conforme a lo acordado con dicha autoridad.

La SSPE mantiene recorridos de prevención, vigilancia y disuasión del delito en la región serrana, con el objetivo de detectar posibles hechos delictivos y fortalecer la seguridad en los municipios del estado.