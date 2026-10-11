Asegura SSPE dos vehículos con reporte de robo en EU tras operativo en Ocampo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), adscritos a la Dirección Operativa Zona Occidente, aseguraron dos vehículos que contaban con reporte de robo en Estados Unidos, durante recorridos de prevención y disuasión del delito instruidos por el Secretario Luis Aguirre en el municipio de Ocampo.

El hallazgo se registró el 10 de octubre, alrededor de las 13:30 horas, sobre una brecha de terracería que conduce a la localidad de El Durazno, donde los agentes localizaron una camioneta Toyota Tacoma blanca, aparentemente abandonada.

Tras verificar sus datos de identificación, confirmaron que la unidad, modelo 2026, contaba con reporte de robo en el estado de California, con fecha del 20 de julio de 2026.

Durante el despliegue terrestre, metros más adelante, los elementos localizaron una segunda camioneta, una Cadillac Escalade negra, modelo 2015, sin personas en su interior. Al consultar sus datos, se estableció que también tenía reporte de robo, del estado de Texas, desde el 23 de diciembre de 2022.

Los vehículos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Zona Occidente, en la ciudad de Cuauhtémoc, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

La SSPE mantiene recorridos de prevención y vigilancia en la región occidente, con el objetivo de detectar posibles hechos delictivos y fortalecer la seguridad en las zonas rurales del estado.