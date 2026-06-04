Asegura SSPE cargamento de 6 mil 400 “vapeadores” en Chihuahua

* La mercancía tendría un valor estimado a los 2 millones de pesos

Como resultado de los patrullajes permanentes de prevención y disuasión del delito desplegados en la capital, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, llevó a cabo el aseguramiento de un cargamento masivo de 6 mil 400 unidades de cigarros electrónicos o “vapeadores” con un valor de más de 1.9 millones de pesos, además se realizó la detención del conductor que los transportaba.

Los hechos se registraron durante la tarde de este miércoles 3 de junio, cuando los agentes de la Policía del Estado que realizaban recorridos de vigilancia detectaron un vehículo marca Peugeot en circulación sobre la calle Trasviña y Retes, en las inmediaciones de la colonia Panamericana.

Al percatarse de que la unidad transportaba diversas cajas de gran tamaño, los elementos estatales procedieron a marcarle el alto para una entrevista preventiva. Al dialogar con el conductor sobre el contenido del cargamento, este manifestó que trasladaba más de 6 mil piezas de los denominados vapeadores.

Debido a que la comercialización y distribución de estos dispositivos se encuentra restringida, los oficiales procedieron a la formal detención del operador de la unidad, quien se identificó como José Alberto M. S., de 37 años de edad.

Tanto el detenido como el vehículo Peugeot y las 6 mil 400 unidades de “vapers” incautadas fueron asegurados por los elementos policiales y trasladados de inmediato para ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener una presencia activa en las calles para combatir la ilegalidad. Bajo el liderazgo del secretario Gilberto Loya, la SSPE continúa aplicando estrategias de vigilancia integral para proteger la salud pública y el orden en todo el territorio chihuahuense.