Asegura Policía Municipal arma de fuego tras reporte de detonaciones en Distrito 1; hay un detenido

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 8 de junio de 2026. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron un arma de fuego y detuvieron a un hombre, luego de atender un reporte de detonaciones en las inmediaciones de un establecimiento ubicado en el Distrito1.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando policías municipales acudieron al cruce de Vía Lombardía, donde una persona manifestó haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Al realizar la inspección correspondiente en el lugar, los agentes localizaron un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador abastecido, así como dos cartuchos percutidos.

Derivado de los hechos, un hombre de 20 años de edad identificado como Gustavo Eduardo V. S., fue detenido fue trasladado a las instalaciones de la comandancia correspondiente.

El arma asegurada quedó bajo resguardo para su posterior puesta a disposición ante la autoridad federal competente, que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.