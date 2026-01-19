Asegura Policía Municipal a siete caninos por presunta omisión de cuidados en Las Granjas

Presentaban signos de desnutrición y lesiones

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 19 de enero de 2026.- Elementos de la Unidad de Investigación de Delitos contra Animales de la Policía Municipal, en conjunto con la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, rescataron a siete caninos, seis machos y una hembra, los cuales se encontraban en presunta omisión de cuidado.

La denuncia fue atendida luego de que se tuviera conocimiento de que los caninos se encontraban en estado severo tras la falta de alimento y cuidados esenciales, dentro del patio de un domicilio ubicado en la calle Privada Lerdo de Tejada, en la colonia Granjas, en donde la responsable

manifestó que dichos animales fueron rescatados de la vía pública y resguardados asegurando que ella de manera diaria los visita para proporcionarles alimento, ya que reside en otro lugar.

Durante la inspección, se observó que cinco de los caninos presentan un evidente estado de desnutrición, así como una lesión en el hocico en uno de ellos, por lo que la propietaria indicó que los animales se encuentran bajo tratamiento y atención médico-veterinaria, sin embargo el estado de salud de los animales reflejaron lo contrario.

Por tal motivo, los caninos fueron resguardados de manera preventiva para su valoración médica, solicitándole además la evidencia de la atención veterinaria brindada durante su estancia en el domicilio, requisito necesario para la eventual devolución de los mismos.