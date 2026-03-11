Asegura Infantino que Trump le prometió acoger a selección iraní en Mundial 2026

Lausana, Suiza. El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el presidente estadunidense, Donald Trump, le prometió durante una conversación el martes por la noche que acogerá sin trabas a la selección iraní en el Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en América del Norte.

Infantino mencionó por primera vez “la situación en Irán”, sin precisar si la incertidumbre en torno a su participación en la máxima cita del futbol, del 11 de junio al 19 de julio, se debía a los ataques estadunidenses e israelíes del 28 de febrero contra el país que desataron una guerra en Oriente Medio y la muerte del ayatolá Alí Jamenei.



“Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos”, coorganizador junto a México y Canadá, escribió el dirigente italosuizo en su cuenta de Instagram.



Los términos de la conversación entre Trump e Infantino fueron confirmados después por la Casa Blanca.



Horas antes de la publicación del patrón de la FIFA, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Doyanmali, volvió a poner en duda la participación de su país en la competencia.



“Sabiendo que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no se dan las condiciones para participar en la Copa del Mundo. Nuestros hijos (los jugadores de la selección nacional) no están en absoluto seguros”, declaró en la televisión iraní.



“Teniendo en cuenta las acciones perjudiciales que ellos (Estados Unidos) han llevado a cabo contra Irán, imponiéndonos dos guerras en ocho o nueve meses y causando la muerte de varios miles de nuestros compatriotas, nos resulta imposible participar en este torneo”, agregó.



Amenaza de boicot



Esas declaraciones están en sintonía con las realizadas por otros responsables iraníes desde el inicio del conflicto.



Apenas unas horas después de los primeros ataques, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, ya planteó la hipótesis de un boicot a la competición, aunque dijo que la última palabra la tendrían las “autoridades deportivas” del país.



“Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta (…). Pero lo que es seguro en este momento es que, con este ataque y esta crueldad, no podemos contemplar con esperanza la Copa del Mundo”, dijo entonces en la televisión iraní. “¿Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un sitio como ese?”, añadió.



Tres días más tarde, en una entrevista con el medio Político el 3 de marzo, Trump respondió al ser preguntado por la presencia del Team Melli en el Mundial: “Me da completamente igual. Creo que Irán es un país duramente derrotado. Están al límite de sus fuerzas”.



Algunos analistas también han mencionado la posibilidad de que Estados Unidos se negara a acoger a los iraníes por razones de seguridad, ya que sus tres partidos de la fase de grupos están previstos en grandes ciudades estadounidenses como Los Ángeles y Seattle.



“Todos necesitamos, más que nunca, un evento como la Copa del Mundo de la FIFA para unir a la gente, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, porque demuestra una vez más que el fútbol une al mundo”, insistió Infantino.



El presidente de la FIFA, único dirigente deportivo presente en la investidura de Trump, muestra regularmente su cercanía con el mandatario estadounidense, hasta el punto de haberle entregado el año pasado un Premio FIFA de la Paz cuyos criterios nunca se han precisado.

Si Irán no participa en la gran cita cuatrienal del fútbol, sería la primera vez que ocurre desde que Francia e India se retiraron de la fase final de 1950 en Brasil.