Asegura EPE a un hombre por delitos contra la salud al norte de la ciudad

H. Ciudad de Chihuahua Chih., 24 de enero de 2026.-

La noche del viernes fue detenido por agentes del Equipo de Proyectos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, un hombre con diversas porciones de una sustancia con las características similares a la droga conocida como cristal al realizar patrullajes de prevención del delito en la colonia 20 Aniversario.



Durante los recorridos, fueron localizados 6 hombres en la calle Miguel Sigala de la mencionada colonia, en presunto estado de intoxicación, y al revisar sus pertenencias le fue localizado a uno de ellos alrededor de 25 envoltorios plásticos que contenían en su interior una sustancia con las características similares a la droga cristal.



De esta manera se detuvo a Jorge G.M., de 63 años de edad, quién fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud, mientras que los otros cinco masculinos fueron remitidos al Centro de Detención zona norte por falta administrativa.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente, quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.