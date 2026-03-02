Asegura Célula BOI arma de fuego, elementos balísticos y equipo táctico en Guadalupe y Calvo

Derivado de las acciones de seguridad implementadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) realizaron el aseguramiento de diversos objetos de interés criminalístico.

La intervención en la que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, tuvo lugar este lunes 02 de marzo, cuando los efectivos realizaban recorridos para la disuasión de los delitos en las localidades de Encino Gordo y Ojo Frío.

En un despoblado, las autoridades localizaron y aseguraron lo siguiente:

– 01 arma de fuego tipo fusil AK-47, calibre 7.62×39.

– 02 cargadores metálicos calibre 7.62×39.

– 01 cargador de plástico calibre 7.62×39.

– 70 cartuchos útiles calibre 7.62×39.

– 29 cartuchos calibre 5.56×51.

– 02 chalecos tácticos color negro.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y pruebas que permitan determinar si el arma está vinculada con algún otro hecho delictivo.

Con ello, esta representación social y sus elementos policiacos, reiteran su compromiso de trabajar en las acciones que permitan garantizar la seguridad, el orden y la paz a los Chihuahuenses.