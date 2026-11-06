Asegura AEI Zona Centro vehículo relacionado con homicidio cometido en la Avenida Pascual Orozco

• El automóvil fue localizado en la colonia Abraham González, el mismo día que ocurrió el ilícito

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, aseguraron un vehículo relacionado con el homicidio de un masculino, cometido ayer jueves, en la Avenida Pascual Orozco de la colonia Parques de San Felipe, en la ciudad de Chihuahua.

La pronta actuación de los agentes ministeriales, permitió localizar el automóvil, tipo sedán, de la marca General Motors, línea Beat, modelo 2018, frente a un domicilio en la Calle Mar de Bengala, de la colonia Abraham González, momentos después de que registró el ilícito.

El operativo contó con el apoyo de grupos de Inteligencia de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Personal de Servicios Periciales procesaron el vehículo, en busca de indicios que permitan esclarecer el homicidio de quien en vida llevara el nombre de Sebastián F. O., de 24 años de edad.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).