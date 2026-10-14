Niño de 9 años termina herido tras ser embestido por auto en Villas del Rey

Un menor de 9 años resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo Mazda 6 cuando circulaba en su bicicleta y salió repentinamente entre los automóviles, en calles de la colonia Villas del Rey.

El accidente ocurrió sobre la calle De los Monarcas, casi en el cruce con Rey Hugo Capeto, cuando el vehículo circulaba de este a oeste y embistió al niño, quien salió proyectado contra el suelo y sufrió heridas en diversas partes del cuerpo debido al impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Agentes de la Policía Vial también se presentaron en el sitio para elaborar el croquis correspondiente y determinar las responsabilidades del accidente, ocurrido frente a un parque de la colonia.