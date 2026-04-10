Arrestan a masculino en posesión de 415 gramos de mariguana en Cd. Juárez

• Agentes Investigadores del Centro de Operaciones Estratégicas le aseguraron 31 envoltorios en los que había 415 gramos de mariguana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a Cristopher M. S., por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud, en la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez.

El arresto en los términos de la flagrancia, se registró en la calle Moctezuma, en donde los Agentes Investigadores le detuvieron el paso para realizarle una revisión, en la cual, le localizaron 415 gramos de mariguana, distribuida en 31 envoltorios de plástico.

El sujeto de 23 años de edad, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad social que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).