Arresta SSPE a probable implicado en homicidio ocurrido en diciembre en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Grupo Especial de Detectives, llevó a cabo el arresto de Pedro Manuel R. C., de 51 años de edad, en la colonia Riveras de Sacramento, en Chihuahua capital, por su probable participación en un delito de homicidio ocurrido el pasado 24 de diciembre.

Los hechos se registraron durante la tarde del 18 de febrero, en la avenida Río Colorado, cuando los elementos realizaban labores de investigación relacionadas con dicho homicidio, en el cual se encontraba involucrado un vehículo Ford F-150 color dorado, mismo que fue localizado por los detectives.

Al ubicar la unidad, los elementos se aproximaron de inmediato; sin embargo, el conductor adoptó una actitud evasiva y agresiva, al desobedecer las indicaciones de los agentes e intentar retirarse del lugar de manera inmediata. No obstante, fue alcanzado metros más adelante.

Al ser cuestionado, el hombre se negó a proporcionar información relacionada con los hechos investigados, por lo que, derivado de su intento de huida y resistencia, fue arrestado formalmente por el delito de desobediencia y resistencia de particulares, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Este arresto forma parte de la serie de resultados obtenidos por la Policía del Estado, cuyos elementos actúan de manera permanente para mantener la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, como parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.