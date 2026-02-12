Arrancan las primeras exposiciones y ventas del año de la Escuela de Artes y Oficios

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, anunció el inicio de las primeras exposiciones y ventas del año de productos elaborados por personas usuarias de la Escuela de Artes y Oficios, como parte de las estrategias impulsadas por la gobernadora Maru Campos para fortalecer el autoempleo y la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Informó que la primera muestra se llevará a cabo hoy jueves 12 de febrero en las instalaciones de la Casa de los Abuelos Sur, ubicada en la calle 48 y Jiménez, colonia Cuarteles, a espaldas de Leche Zaragoza, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Asimismo, mañana viernes 13 de febrero se realizará otra exposición en la planta baja del Edificio Héroes de la Revolución, en el centro histórico también de 9:00 a 15:00 horas.

Loera señaló que en ambas jornadas las y los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de artículos de bisutería, talabartería, zapatería y diversas manualidades, ideales para regalar en el Día del Amor y la Amistad, todos elaborados por personas con discapacidad que forman parte de la Escuela de Artes y Oficios.

El funcionario destacó que la totalidad de las ganancias obtenidas por la venta de los productos será entregada directamente a cada expositor, con el propósito de que puedan reinvertir en sus proyectos o contribuir a la economía de sus hogares.

Finalmente, reiteró la invitación a la población a conocer y respaldar el talento y esfuerzo de las personas con discapacidad, apoyando su inclusión y desarrollo a través de la compra de sus productos.