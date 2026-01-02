Arranca Municipio 2026 con avance en obra clave: Paso Superior Aldama–Fuerza Aérea alcanza un 9%

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Pública inicia el año 2026 con el desarrollo continuo en la construcción del Paso Superior que estará ubicado en la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea, el cual ya acumula un avance del 9%.

De acuerdo a la planeación establecida, las múltiples cuadrillas se encuentran llevando a cabo el colado del muro de contención de la glorieta que se instalará en la zona, así como los dados de las zapatas, mientras que de forma paralela se continua con los trabajos de muro de tierra armada.

Cabe señalar que este magno proyecto que beneficiará a miles de ciudadanos se ejecuta de manera simultánea con el Paso Superior en la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias y la Gaza de Incorporación avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud, marcando un antes y un después en la historia moderna de Chihuahua Capital.

Se exhorta a la población a transitar con precaución por la zona, respetando en todo momento los señalamientos preventivos para cuidar la integridad de conductores y trabajadores.

El Gobierno Municipal reitera a la ciudadanía que, durante el desarrollo de este proyecto, las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.