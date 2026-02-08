Arranca Ensech nuevo semestre de Maestría con más de 700 estudiantes

La Escuela Normal Superior Profesor José E. Medrano R. (Ensech), inició un nuevo semestre de la Maestría en Educación para el Desarrollo Profesional Docente con más de 700 estudiantes, correspondientes a las unidades Chihuahua, Parral, Creel, Cuauhtémoc y Juárez.

Las actividades arrancaron con una reunión con los catedráticos que brindan el posgrado, en la que se analizaron las acciones que se realizarán para el fortalecimiento académico de alto nivel.

El inicio del programa se llevó a cabo conforme a una circular emitida por la autoridad educativa, donde se establecen las directrices académicas y administrativas para la operación de la Maestría.

La especialidad está orientada en responder a los retos actuales del sistema educativo, promover la investigación, la innovación pedagógica y la actualización de los saberes docentes.

El posgrado impacta directamente en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y representa una oportunidad para que los profesionales de la educación fortalezcan sus competencias y desarrollen proyectos de investigación.

La Ensech reafirma su compromiso con la excelencia académica, la investigación educativa y el desarrollo profesional docente.