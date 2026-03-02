Arranca Educación jornada artística y cultural por el Día Internacional de las Mujeres

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) arrancó las actividades de la jornada cultural y formativa denominada Semana de la Mujer, en la cual se integran música, artes plásticas, espacios de diálogo y acción solidaria.

Con la organización de la Coordinación del Programa Música en mi Escuela, en vinculación con la Unidad de Género y el Departamento de Personal Burócrata, el objetivo es visibilizar el papel, la voz y las aportaciones de las mujeres en la sociedad en el ámbito académico y cultural.

A través de una exposición artística, conversatorios de análisis temáticos y una presentación musical protagonizada por mujeres, se busca generar un espacio de encuentro, reflexión y expresión.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo del titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien señaló que desde esta dependencia se trabaja con compromiso y convicción para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, para que la igualdad de género sea una realidad y garantizar el respeto a sus derechos.

“A través del arte y el diálogo queremos destacar historias, talentos y trayectorias que inspiran; queremos escuchar experiencias que nos permitan comprender mejor los desafíos que enfrentan las mujeres, y queremos que la música y la expresión artística sean vehículos de reconocimiento y dignificación”, expresó.

Añadió que Gobierno del Estado y la SEyD reafirman el compromiso de impulsar acciones que favorezcan la igualdad de oportunidades, el crecimiento personal, académico y laboral de las mujeres y niñas, así como la construcción de entornos escolares y laborales libres de violencia y discriminación.

Como parte de las actividades se inauguró la exposición artística ¡Vivan las mujeres!, que reúne obras con temáticas relacionadas con la igualdad y la identidad, las cuales serán expuestas del 2 al 12 de marzo en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución.

La directora del Museo Casa Redonda, Aideé Borunda Encerrado, detalló que las obras expuestas pertenecen a una colección donada por Amnistía Internacional México, en las cuales se presenta el trabajo de ilustradoras, artistas plásticas, músicas, poetas y novelistas de distintos países de Iberoamérica.

En el arranque se contó con la participación especial del coro infantil de la Primaria Estatal Sección 42 del SNTE, que bajo la dirección de los maestros Rafael Carranza y Arely Matus, interpretó las canciones “Ojalá que Llueva Café” y “Cielito Lindo”.

El jueves 5 de marzo se presentará el concierto “A una Voz”, en la explanada de la Plaza de la Revolución, a cargo de la Orquestrina Femenil Chihuahua del Centro de Estudios Musicales.

Esta agrupación es integrada por alumnas y maestras, y bajo la dirección de la maestra Melodía Gaytán interpretará diversas melodías conmemorativas.

Los días 3, 4 y 6 de marzo se desarrollarán espacios de diálogo y reflexión abiertos a la comunidad en el segundo piso del edificio Héroes de la Revolución, diseñados para fomentar el encuentro y la conversación desde una perspectiva humana y cercana, para fortalecer el mensaje de sensibilización.

De manera paralela, al interior de la Secretaría de Educación y Deporte se impulsará entre las y los trabajadores, una campaña de recolección de artículos de higiene personal en apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.