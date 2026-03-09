Arly Velásquez termina 15° en Super-G de los Juegos Paralímpicos de Invierno

El seleccionado mexicano Arly Velásquez se ubicó en el décimo quinto lugar en la prueba de Super-G de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina.

Luego de no culminar su recorrido en la especialidad de descenso debido a las condiciones climáticas, el deportista obtuvo un tiempo de 1:21.53, para firmar uno de los resultados más destacados en la justa.

En los Juegos de Sochi 2014 Arly logró su mejor participación tras finalizar en la onceava posición pero lo hizo con una peor marca de 1:30.57, mientras que en PyeongChang 2018 finalizó en el lugar 17 con un tiempo de 1:32.67.

El seleccionado competirá en una prueba más.