Árbitro alemán recibe agresión homofóbica tras propuesta de matrimonio en estadio

El árbitro alemán Pascal Kaiser que pidió matrimonio a su pareja durante un partido de la Bundesliga en el estadio del FC Colonia fue agredido físicamente en su domicilio días después del hecho, presenciado por cerca de 50 mil espectadores, según reportó el diario deportivo francés L´Equipe.

La propuesta, realizada en el marco del Día de la Diversidad del FC Colonia, tuvo amplia viralidad nacional e internacional. No obstante, Kaiser recibió amenazas homofóbicas, las cuales denunció ante la policía. Se informó que antes del asalto, la dirección de la casa de Kaiser se había filtrado en las redes sociales.

Según su testimonio, fue atacado por tres hombres mientras fumaba en el jardín de su casa. El árbitro vincula el ataque directamente con su propuesta pública de matrimonio.