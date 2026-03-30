Aracely Arámbula reacciona a rumores de romance entre su hijo Miguel y Fátima Bosch

Aracely Arámbula desmintió los rumores sobre un supuesto romance entre su hijo Miguel y Fátima Bosch, al confirmar que los mensajes virales provienen de cuentas falsas.

A través de sus historias de Instagram, la también cantante compartió un video de la periodista Martha Figueroa en el que se desmiente la información que había comenzado a viralizarse.

En el material difundido, la comunicadora explica que los supuestos mensajes que el joven de 19 años habría enviado a la modelo no son auténticos, ya que provienen de perfiles falsos que utilizan su identidad.

Martha Figueroa aclaró que ni Miguel ni su hermano, hijos de Arámbula y Luis Miguel, tienen cuentas en redes sociales, por lo que cualquier cuenta a su nombre carece de veracidad.

Aunque Arámbula no agregó comentarios propios, el hecho de compartir el video fue interpretado como una postura clara frente a la desinformación.

Los rumores comenzaron tras la difusión de capturas de pantalla que mostraban supuestos comentarios del joven dirigidos a Bosch. Estas imágenes rápidamente encendieron rumores sobre una posible relación sentimental.

Aracely Arámbula reacciona alos rumores de romance entre su hijo Miguel y Fátima Bosch. (Instagram)

Sin embargo, la versión quedó desmentida al confirmarse que se trataba de interacciones generadas desde cuentas apócrifas.

Mayor exposición mediática de Miguel, el hijo de Aracely Arámbula

Este episodio ocurre en un momento en el que Miguel Gallego Arámbula ha comenzado a generar interés público. Durante años, el joven se mantuvo alejado del ojo mediático, pero recientemente su imagen comenzó a circular.

Aracely Arámbula y los hijos de Luis Miguel. (Twitter)

A inicios de marzo, el programa Ventaneando difundió las primeras fotografías paparazzi del joven, lo que despertó la curiosidad en redes sociales.

A partir de entonces, también comenzaron a circular imágenes aparentemente creadas con inteligencia artificial que lo muestran en distintos escenarios personales, contenido que, según la reciente reacción de su madre, no corresponde a la realidad.