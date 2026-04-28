Aprueban inscripción de Adela Velarde Pérez, “La Adelita” en muros del Salón de Sesiones del Congreso local

Las y los integrantes de la 68 Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen que pretende inscribir el nombre de Adela Velarde Pérez, “La Adelita”, en letras doradas en los muros del Salón de Sesiones del Poder Legislativo.

Este documento, fue presentado ante el Pleno por la diputada Magdalena Rentería Pérez, parte de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), quien detalló que estas acciones enaltecen la vida y trayectoria, así como su participación en uno de los momentos más significativos del país, como lo fue la Revolución Mexicana.

Remembró que nació un 8 de septiembre de 1900 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el seno de una familia con acceso a la educación y con un vínculo directo con la historia nacional, al ser nieta del General Rafael Velarde, cercano colaborador del presidente Benito Juárez, durante su estancia en el Paso del Norte.

A los trece años de edad, el 7 de febrero de 1913, decidió incorporarse al movimiento revolucionario, integrándose a la Cruz Blanca Constitucionalista, encabezada por Leonor Villegas de Magnón, organización que brindaba atención médica a los combatientes en condiciones de alta precariedad.

En el desarrollo del conflicto armado, su labor como enfermera no se limitó a una participación auxiliar, sino que formó parte de un cuerpo organizado de atención sanitaria de campaña; colaboró con tropas revolucionarias, particularmente en la División del Norte, en plazas como Chihuahua, Torreón y Durango.

Con el tiempo, su figura trascendió lo individual a través de expresiones artísticas y culturales en todo México, convirtiéndose en un símbolo de la participación de las mujeres en la Revolución. A partir de ello, su nombre dio identidad a las denominadas “adelitas”, término con el que históricamente se ha reconocido a las mujeres dentro del movimiento armado revolucionario.

Concluida la etapa armada, su trayectoria fue reconocida de manera progresiva por el Estado mexicano. En 1941 se le otorgó el carácter de veterana de la Revolución Mexicana por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y posteriormente, en 1962, fue incorporada a la Legión de Honor Mexicana, distinciones que acreditan formalmente la relevancia de sus servicios.

“Adela Velarde Pérez, no solo representa una trayectoria individual destacada, sino que refleja el papel de las mujeres chihuahuenses en la Revolución, marcado por el valor, la resistencia y su contribución al sostenimiento del movimiento. Su figura permite visibilizar a todas las mujeres que, desde distintos frentes, contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del movimiento armado”, puntualizó.