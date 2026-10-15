Aprueba Cámara de Diputados, en lo general y lo particular con cambios, dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación 2027

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular con cambios, el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 202, que estima una recaudación total de 10 billones 636 mil 488 millones cien mil pesos.

En lo particular se ratificó con 340 votos a favor, 109 en contra y cero abstenciones, el documento que forma parte del Paquete Económico remitido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Se canalizó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Se aceptó la reserva del diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena) al artículo Vigésimo Primero Transitorio, con la finalidad de ampliar el alcance del Programa de Regularización Fiscal para 2027, al eliminar el límite de 300 millones de pesos, y logar una recuperación efectiva, reducir controversias fiscales, generar un entorno de mayor certidumbre jurídica que favorezca la inversión, el crecimiento económico y fortalezca las finanzas públicas.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comentó que el programa implica que se eliminen las multas, recargos y gastos de ejecución de un crédito fiscal, y para nada implica una condonación o exención de impuestos, ya que el impuesto tiene que pagarse completo.

“Es más, no habrá estímulos fiscales si no hay pago de impuestos. No hay condonación de impuestos, no hay exención de impuestos, pero sí hay estímulos fiscales en materia de recargos, multas y gastos de ejecución. Quien se acoge a este beneficio, primero tiene que pagar el impuesto que debe para que le puedan reducir multas, cargos, recargos y gastos de ejecución”, afirmó.

Monreal Ávila externó que se busca beneficiar hipotéticamente a cerca de 30 millones de contribuyentes, 2 millones 500 mil de personas morales que la mayoría no accede porque sus ingresos son de más de 300 millones, y cerca de 16 mil grandes contribuyentes, quienes aportan al erario dos billones 300 mil millones de pesos.

Al hablar a favor, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) precisó que la reserva propone que medianos y grandes contribuyentes tengan facilidad para liquidar sus créditos fiscales con un incentivo fiscal, “que no es una condonación”. Con ello, se fortalece la economía porque al tener empresas al corriente de sus pagos de impuestos pueden concentrarse en generar más empleos, emprender nuevos proyectos y acceder a mejores condiciones de crédito.

Para el diputado Federico Döring Casar (PAN) la reserva no habla de multas y recargos, es un texto para créditos fiscales de más de 300 millones de pesos, no es para trabajadores y empleados. “Es un borrón y cuenta nueva inconstitucional, el término que pusieron está tan mal hecho que dice: créditos fiscales”.

A su vez, el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes (Morena) aseguró que con esta reserva se está quitando una cifra de hasta 300 millones pesos para establecer que “el pequeño contribuyente, el pequeño empresario, puedan tener estos espacios fiscales para que haya mayor recaudación en el país”.

En opinión del diputado Emilio Suárez Licona (PRI) la propuesta “es inconstitucional y técnicamente incorrecta”, y pretende disfrazar condonaciones con estímulos fiscales para evitar una inconstitucionalidad. “No se puede crear un estímulo fiscal cuyo único fin sea desaparecer o disminuir un crédito fiscal ya fincado, por concepto de impuestos omitidos en el pasado”.

La diputada Sandra Anaya Villegas (Morena) afirmó que no se están condonando impuestos, lo que se hace es darle seguimiento a un sistema de regularización fiscal que ya funciona y que ha dado resultados. Se elimina el tope que impedía que los grandes contribuyentes pudieran acceder a este beneficio. “Hoy más de 16 mil grandes contribuyentes van a poder beneficiarse de este estímulo fiscal”.

El cambio del primer párrafo del artículo Vigésimo Primero Transitorio quedó: “Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales que tengan a su cargo créditos fiscales firmes o consentidos, cuya administración recaudación corresponda al Servicio de Administración Tributaria o a la Agencia Nacional de Aduanas de México, en los que se hubiera determinado la omisión de las contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos, multas derivadas del incumplimiento de obligaciones o fiscales, incluso las distintas a las de pago y multas con agravantes, así como cuotas compensatorias”.

Se quitó del texto que decía: “cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2025, para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no hayan excedido de 300 millones de pesos”.

Asimismo, se eliminó el párrafo que señalaba: “Sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes en términos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y demás disposiciones aplicables”.

En el desarrollo de la sesión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC, presentaron las reservas, mismas que fueron retiradas, se pidió publicar en el Diario de los Debates, o no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon.

Los artículos reservados fueron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.

Además, los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno y trigésimo.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Raúl Bolaños Cacho-Cué, informó que las propuestas que no fueron presentadas en tribuna serán incorporadas íntegramente en el Diario de Debates.

Posteriormente, concluyó la sesión y citó para la que tendrá lugar el próximo martes 20 de octubre, a las 11:00 horas, en modalidad presencial.