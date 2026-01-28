Aprueba Cabildo Reformas a Reglamentos Municipales para Fortalecer la Modernización Administrativa y Certeza Jurídica



En Sesión Ordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua aprobó importantes reformas al Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, al Reglamento de Protección Civil y al Reglamento de Servicios Públicos del Municipio de Chihuahua, iniciativas que fortalecen la capacidad institucional y mejoran la atención ciudadana.

El dictamen fue presentado por el Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación, José Alfredo Navarrete Paz, quien destacó que estas reformas responden a los compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, el cual prioriza el fortalecimiento de las capacidades institucionales, operativas y administrativas del Gobierno Municipal como condición indispensable para brindar servicios públicos eficientes y generar confianza ciudadana.

Las reformas incorporan la Ventanilla Virtual como una política pública de modernización administrativa orientada a la mejora regulatoria y simplificación de trámites. Este sistema digital permitirá a la ciudadanía acceder a los servicios municipales de manera más eficiente, reduciendo tiempos de espera, eliminando cargas burocráticas innecesarias y disminuyendo riesgos de corrupción mediante un esquema transparente y coordinado.

Las modificaciones incluyen la incorporación de las figuras de caducidad y subsanación en la regulación administrativa municipal, con fundamento en el artículo 91 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Chihuahua y los artículos 17, 57 y 60 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Estas figuras fortalecen la eficiencia y certeza jurídica en los procedimientos administrativos, evitando la prolongación indefinida de trámites y permitiendo la corrección de errores u omisiones menores en beneficio de las personas usuarias.

En atención a los indicadores 3.3.1 y 4.1.1 de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, en la cual participa el Municipio de Chihuahua, las reformas al Reglamento de Protección Civil y al Reglamento de Servicios Públicos establecen expresamente los medios de defensa de la ciudadanía y los derechos de las personas usuarias en la prestación de los servicios públicos, garantizando así un marco normativo moderno y coherente con los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.

Estas reformas representan un paso significativo en la consolidación de un gobierno municipal más eficiente, transparente y cercano a las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo la confianza pública y promoviendo el desarrollo sostenible del Municipio de Chihuahua.