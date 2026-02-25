Aprueba Cabildo ampliación de programa emergente, proyectos rurales y comisiones de premiación

En sesión ordinaria de Cabildo celebrada este miércoles, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó diversos dictámenes orientados al fortalecimiento del apoyo social, el desarrollo rural y el reconocimiento al mérito ciudadano y docente.

En el apartado de correspondencia, se aprobó la solicitud presentada por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza para la ampliación del programa denominado “Programa Emergente de Apoyo Habitacional Temporal Monte Xenit”, hasta por la cantidad de 3 millones 150 mil pesos.

Dicho recurso será destinado a continuar otorgando apoyos de renta y alojamiento temporal a las familias evacuadas, con el objetivo de garantizar condiciones dignas mientras se resuelve su situación habitacional. La ampliación permitirá dar continuidad a esta estrategia emergente de carácter social implementada por la administración municipal.

Asimismo, el Cabildo avaló el dictamen presentado por la Comisión de Regidores de Hacienda y Planeación para la aprobación de los proyectos que realizará la Dirección de Desarrollo Rural con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal (FODESEM), correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

Estos proyectos estarán enfocados en fortalecer las comunidades rurales del municipio, mediante acciones que impulsen el desarrollo productivo, la infraestructura básica y el bienestar de las familias que habitan en la zona rural de la capital.

En otro punto del orden del día, se aprobó la integración de la Comisión Especial de Premiación para el otorgamiento del Premio Municipal al Mérito Docente “María Esther Orozco Orozco”, edición 2026, dictamen previamente avalado por unanimidad en la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Regidores de Educación, celebrada el 17 de febrero de 2026.

La Comisión Especial de Premiación quedó integrada por representantes de las distintas fracciones edilicias, autoridades municipales, el cronista de la ciudad y docentes distinguidos en ediciones anteriores, así como especialistas de los niveles básico, medio superior, superior y especial, garantizando un proceso plural, transparente y con representación académica.

De igual manera, el Ayuntamiento aprobó la integración de la Comisión Especial de Premiación para el otorgamiento del Premio Municipal al Héroe Civil, edición 2024-2027, conforme al dictamen aprobado por unanimidad en la séptima sesión extraordinaria de la Comisión de Regidores de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada, celebrada el 18 de febrero de 2026.