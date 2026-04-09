Aprobación del Plan B, al margen de la Constitución y un atentado de Morena al federalismo: Rocío González Alonso

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Carmen Rocío González Alonso, acusó que la llamada reforma electoral o “Plan B”, aprobada por Morena, PT y PVEM, representa un atentado contra el federalismo y la soberanía de los estados y municipios.

Durante el debate en tribuna, la legisladora por Chihuahua presentó una moción suspensiva para frenar el proceso legislativo, al advertir que la reforma permite al Ejecutivo federal invadir competencias de los gobiernos locales y municipales.

Explicó que la reforma es centralista y fue aprobada sin respetar los procedimientos legislativos ni consultar a las entidades federativas y municipios. Precisó, además, que el dictamen vulnera los artículos 73, 40, 115 y 124 de nuestra Constitución, que garantizan la libertad y soberanía de los estados en su régimen interior.

“Los sicarios legislativos pasaron por alto el artículo 73 de la Constitución, el cual, no faculta al Congreso a legislar sobre la organización política y administrativa de los estados y municipios”, dijo, al tiempo que propuso que el dictamen fuera turnado a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal para un análisis a fondo, con la participación de autoridades locales, sin embargo, Morena se opuso.

La diputada González Alonso defendió que México es un país federalista y que la Cámara de Diputados tiene la obligación de preservarlo y defenderlo porque así lo establece nuestra Constitución, no obstante, señaló, “Morena y sus aliados prefirieron legislar sobre las rodillas un Plan B, al margen de la ley, antes que entablar un diálogo republicano”.

La legisladora de Acción Nacional advirtió que el fracaso de la presidenta, a quien, dijo, sus propios aliados impidieron la revocación de mandato para hacer campaña en 2027, no debe ser pagado por los estados ni los municipios. “Es importante poner un alto a las violaciones constitucionales que pretenden convertir a los municipios y estados en meras oficinas de trámite del gobierno federal”.

Destacó también que el supuesto ahorro de 2 mil 64 millones de pesos, que plantea el Gobierno federal a través de esta reforma, disfrazada de austeridad república, es pírrico. Lo que en realidad pretende, aseguró, es una mayor concentración de poder y menos federalismo.

Finalmente, la legisladora remarcó que el Plan B representa un retroceso democrático y una oportunidad perdida para fortalecer, por un lado, el sistema electoral y por otro, para romper el pacto del crimen organizado para financiar las campañas políticas con las que se ha beneficiado Morena.