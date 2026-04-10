Aprehende Policía Investigadora a dos presuntos agresores de mujeres en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a dos sujetos que contaban con órdenes de aprehensión en su contra por el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de sus parejas sentimentales.

Los detenidos, de nombres Jorge Luis O. R. y Eleazar C. R., aparecen como probables responsables de hechos registrados en diversas temporalidades durante los años 2023 y 2026 en la ciudad de Parral, en donde ejercieron violencia física y verbal en contra de las víctimas.

Tras su aprehensión, los presuntos quedaron a disposición de los Jueces de Control que los requirieron a solicitud de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia.

Serán llevados a sus respectivas audiencias, en donde el Ministerio Público les formulará la imputación correspondiente.

El trabajo realizado por esta representación social, busca además de sancionar a los agresores, brindar tranquilidad y certeza a las víctimas de los delitos de género a través de la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).