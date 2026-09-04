Aparatoso choque en la colonia Parral deja una mujer con lesiones leves

Un aparatoso choque múltiple se registró durante la mañana en el cruce de la avenida Zaragoza y calle Guachochi, en la colonia Parral, donde cuatro vehículos resultaron involucrados y una mujer presentó lesiones leves.

De acuerdo con los primeros reportes de Policía Vial, una joven de aproximadamente 25 años de edad circulaba a bordo de un Nissan Altima negro por la calle Guachochi y, al intentar incorporarse a la avenida Zaragoza, le cortó la circulación a una camioneta Nissan Kicks blanca.

Tras el impacto, ambos vehículos salieron proyectados contra un Volkswagen Vento color arena que se encontraba estacionado sobre la misma calle. La fuerza del choque provocó que el Vento impactara a su vez contra un Toyota Camry, también color arena, que permanecía detenido.