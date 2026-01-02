Aparatoso choque deja dos personas lesionadas en la Silvestre Terrazas

La tarde de este viernes se registró un aparatoso accidente vial en el cruce de la avenida Silvestre Terrazas y calle 120, que dejó como saldo dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo Chevy Arena circulaba sobre Silvestre Terrazas de este a oeste cuando el conductor intentó realizar una vuelta en “U”, cortando la circulación a un Nissan Tida color blanco que se desplazaba en sentido contrario, de oeste a este.

Tras el impacto inicial, el Chevy fue proyectado contra el camellón central y posteriormente ambos vehículos colisionaron contra una Chevrolet Suburban, la cual se encontraba detenida esperando el cambio de semáforo sobre la misma avenida.

Como resultado del choque, un hombre y una mujer, tripulantes del Chevy y del Nissan, resultaron lesionados. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarles atención médica, sin que hasta el momento se reportara su traslado a un hospital.

Elementos de Vialidad acudieron para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, mientras que el tráfico en la zona se vio afectado durante varios minutos.