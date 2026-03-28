Aparatoso choque con volcadura y fuga en la colonia Unidad Tecnológico; no hubo lesionados

Chihuahua, Chih.— Un aparatoso choque con volcadura y fuga se registró en el cruce de las calles Metalurgia y Radiotécnica, en la colonia Unidad Tecnológico, hecho que movilizó a elementos de la Policía Vial, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo MG circulaba sobre la calle Metalurgia en sentido de sur a norte y, al llegar al cruce con Radiotécnica, omitió realizar el alto correspondiente, impactando a un vehículo Renault Kwid que transitaba de oeste a este. Tras el fuerte choque, el automóvil compacto volcó y quedó recostado sobre su costado derecho.

Luego de provocar el percance, el presunto responsable huyó del lugar, mientras que agentes de la Policía Vial arribaron para tomar nota de lo sucedido, elaborar el reporte correspondiente y realizar las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades. Únicamente se registraron daños materiales.