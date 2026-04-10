Aparatosa volcadura deja solo daños materiales

Un accidente vial registrado en el cruce de las calles Otilio Montaño y Jóvenes Vanguardistas dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte, el conductor de una camioneta Honda HR-V en color negro circulaba sobre la calle Otilio Montaño en sentido de sur a norte, cuando al llegar al cruce omitió su alto correspondiente, siendo impactado por un automóvil Dodge Dart en color azul.

Tras el choque, la camioneta terminó volcada sobre la vía, generando alarma entre vecinos del sector.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a los involucrados; sin embargo, ninguno requirió traslado a un hospital, ya que no presentaban lesiones de consideración.

Elementos de la Policía Vial se encargaron de tomar nota del incidente y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.