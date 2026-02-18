Anuncian rivales de México para el Premundial Femenil Sub-17

Ciudad de México. La selección femenil mexicana Sub-17, dirigida por Miguel Ángel Gamero, conoció a sus rivales para la ronda final de la clasificatoria para el Mundial de la categoría de Marruecos 2026, donde buscará superar el tercer puesto que obtuvieron en la edición del año pasado.

Las tricolores quedaron ubicadas en el grupo C y se enfrentarán a los representativos de Costa Rica, Panamá y Jamaica en el premundial que se llevará a cabo del 12 al 22 de marzo en territorio costarricense.

En el grupo A estarán Canadá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, mientras que en el sector B se encuentran Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Bermuda.

Los tres líderes de grupo, así como el segundo lugar del mejor clasificado de los tres sectores, obtendrán el pase al Mundial de Marruecos. La FIFA cambió el formato del torneo y a partir de 2025 el certamen se disputa de manera anual con 24 selecciones.