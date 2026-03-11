Anuncia Obras Públicas avance del 42% en la construcción de puentes

Durante la conferencia de prensa semanal de la Dirección de Obras Públicas que encabeza Carlos Rivas Martínez, informó que llevan avance del 42 por ciento en la construcción de los puentes -Fuerza Aérea – carretera a Aldama y en Los Nogales – Industrias-.

En lo que refiere a la construcción del puente de vialidad Los Nogales e Industrias, puntualizó que a partir de hoy comienzan con la instalación de 12 trabes, sumándose a los 12 ya existentes. Con estos trabajos las maniobras serán entre las 11:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, procurando evitar las horas pico.

Rivas Martínez pidió conducir con precaución, ya que a veces por el impacto de las maquinas con las trabes, hay conductores que se distraen por ver y se generan los choques.

En el puente de Fuerza Aérea y carretera a Aldama, continúa con la construcción de banquetas, también marcando un significativo avance, ya que se siguen formando las rampas y accesos de lado a Aldama.