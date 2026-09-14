Anuncia Marco Bonilla “encerrona” para definir posibles ajustes en su gabinete

Tras la presentación de su quinto informe de gobierno, el alcalde Marco Bonilla anunció que sostendrá una “encerrona” con su equipo de trabajo para analizar a detalle el funcionamiento de la administración municipal y determinar si habrá cambios, enroques o movimientos en su gabinete.
Bonilla adelantó que este análisis se realizará durante varias horas entre este día y mañana, con el objetivo de revisar el desempeño de las diferentes áreas y valorar si es necesario realizar ajustes en la estructura del Gobierno Municipal.
“Hoy y mañana nos vamos a dar una buena encerrona por unas buenas horas para poder analizar justamente si necesitamos hacer algún enroque, algún cambio, algún movimiento”, declaró el presidente municipal.
El alcalde señaló que será hasta finales de septiembre cuando podrían darse a conocer las decisiones que resulten de esta revisión, por lo que no descartó movimientos dentro de su equipo de colaboradores una vez concluido el análisis.