Anuncia JMAS descuentos de fin de año: 100% en multas y recargos, 65 en agua, drenaje y saneamiento

Alan Falomir Sáenz, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) anunció el programa de descuentos “Ahorra es Cuando” que se implementará del 15 de octubre al 30 de noviembre con la finalidad de reducir la cartera de rezagos en cuentas domésticas.

El descuento se aplicará de manera automática en un 100 por ciento para multas y recargos, así como el 90 por ciento de descuento en adeudo de Agua, Drenaje y Saneamiento (ADS).

Asimismo, para cuentas comerciales, del 15 al 31 de diciembre se aplicará un 100 por ciento de descuento en multas y recargos, así como del 65 por ciento de en adeudo de Agua, Drenaje y Saneamiento (ADS).

El titular de la JMAS mencionó que actualmente se cuenta con un 20 por ciento de cuentas vencidas, equivalentes a 64 mil cuentas domésticas y comerciales mientras que al inicio de la administración había cerca del doble de usuarios con adeudos.