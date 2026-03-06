Ante presencia del CJNG en la entidad, la capital siempre en alerta: Bonilla

El mandatario capitalino Marco Bonilla, dio a conocer que la ciudad mantiene vigilancia permanente frente a cualquier célula delictiva, luego de que autoridades federales informaron sobre la detención de una persona vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado.

Declaró que independientemente de la organización criminal a la que pertenezcan los presuntos responsables, las corporaciones de seguridad deben actuar para hacer valer la ley.

“No nos interesan las siglas de qué organización criminal representan; para nosotros la ley se tiene que aplicar y punto”.

Puntualizó que el municipio se mantiene atento ante este y otros grupos delictivos que pudieran operar en la región, en coordinación con las distintas corporaciones de seguridad.

“Estamos en alerta permanente contra ese y contra todos los demás cárteles y células delincuenciales”.

Por último, dejó claro que la prioridad de su administración es preservar el estado de derecho y reforzar las acciones de seguridad para prevenir la operación de organizaciones criminales en la capital del estado.