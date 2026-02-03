América hace oficial el fichaje del futbolista brasileño Raphael Veiga

Ciudad de México. El América de México anunció este martes el fichaje del mediocampista creativo brasileño Raphael Veiga, uno de los estandartes del Palmeiras de Sao Paulo que en los últimos años ha sido actor protagónico del futbol de Sudamérica.

La oficialización de Veiga, de 30 años, quien llega a préstamo hasta final de 2026, era cuestión de trámite debido a que el armador estaba en la Ciudad de México desde la semana pasada.

Incluso asistió al estadio el sábado para ver a su nuevo equipo vencer 2-0 al Necaxa en un choque de la cuarta jornada del torneo Clausura de la liga mexicana.

“Oye, André, tranquilo, soy yo, Raphael Veiga, y ya soy americanista”, dijo el mediocampista en un video publicado en la cuenta oficial de X de las Águilas.

El mensaje es un recado al técnico del América, el brasileño André Jardine, quien aguardaba expectante la llegada de su compatriota tras las recientes salidas del atacante francés Allan Saint-Maximin y del mediocampista español Álvaro Fidalgo.

Excelso cobrador de penales y con gran visión de juego, Veiga se une a uno de los clubes más populares y vencedores de México luego de hacer historia con el Palmeiras, donde jugaba desde 2019.

El creativo dejó Brasil como el mayor goleador del equipo paulista en el siglo XXI (109 goles en 384 partidos) y uno de sus diez futbolistas con más títulos (10), incluidos la Copa Libertadores de 2020 y 2021 y el Brasileirão de 2022 y 2023.

“¡Esta siempre será tu casa, mi número 23! ¡Hasta pronto, Veiga!”, escribió el Verdão en sus redes sociales.

El brasileño, internacional en seis ocasiones con la Canarinha, reforzará a un América que espera volver a pelear por el título en México y que esta temporada, además, disputa la Copa de Campeones de la Concacaf.

Jardine aseguró recientemente que su flamante fichaje podría debutar este sábado, cuando las Águilas (9°, a siete puntos del líder Guadalajara) reciban al Monterrey en la quinta fecha del rentado doméstico.

“Dependerá de su adaptación a la altura de Ciudad de México, pero imagino contar con él”, apuntó el estratega.

El timonel ha dicho que contar con Veiga “era un sueño” que tenía para cubrir la plaza que quedó vacante tras la salida del chileno Diego Valdés a mediados de 2025.

El enganche es el cuarto refuerzo americanista en lo que va de 2026, tras el volante brasileño Rodrigo Dourado, el portero Fernando Tapia y el defensa Aarón Mejía, ambos mexicanos.