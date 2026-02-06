Amazon pierde 110,000 millones de dólares antes de su reporte

Los títulos de Amazon, la empresa de comercio electrónico y servicios en la nube, cayeron el jueves en el Nasdaq y la llevaron a perder más de 110,000 millones de dólares (mdd) en valor de capitalización, luego de que los inversionistas vendieron posiciones de empresas tecnológicas ante los crecientes gastos de capital proyectados para este año en proyectos de IA.

Antes de dar a conocer sus estados financieros, los títulos de la empresa, que cotizan en el Nasdaq, cayeron 4.56% a 222.36 dólares al cierre de la sesión del jueves. Tras informar sus resultados las acciones bajaron más de 10% en las operaciones extendidas.

La pérdida en valor de mercado por 110,000 millones, llevó a la a empresa a un valor de mercado de 2.381 billones de dólares; mientras que la caída después del cierre del mercado representó 91,614 mdd según Economatica.

Amazon dijo que espera que los gastos de capital sigan aumentando este año a medida que invierte agresivamente en centros de datos y otra infraestructura para satisfacer un aumento en la demanda de IA.

La empresa fundada por Jeff Bezos proyectó que su inversión en capital alcanzaría los 200,000 millones de dólares este año, 36.43% más que los 146,600 mdd esperados por los analistas, según datos de FactSet. En 2025, la inversión de capital de Amazon fue de 131,000 millones de dólares.

“Con una demanda tan fuerte de nuestras ofertas actuales y oportunidades clave como la inteligencia artificial, los chips, la robótica y los satélites de órbita baja, esperamos invertir alrededor de 200,000 millones de dólares en gastos de capital para 2026 y anticipamos un sólido retorno a largo plazo del capital invertido”, afirmó el director ejecutivo Andy Jassy en un comunicado.

“Queríamos ver una cadencia más consecutiva de fuerte crecimiento de las ganancias y eso no está sucediendo”, dijo Dave Wagner, gerente de Cartera de Aptus Capital Advisors, sobre los resultados de Amazon.

“Al mercado le desagrada la importante cantidad de dinero que se sigue invirtiendo en gastos de capital para mantener estas tasas de crecimiento”, comentó.

Las ganancias tecnológicas de los últimos días han demostrado que Wall Street tiene un mensaje claro para las empresas tecnológicas, el aumento vertiginoso del gasto en IA solo puede continuar si las empresas muestran retornos operativos o financieros proporcionales.

Los ingresos del último trimestre de 2025 alcanzaron los 213,386 millones de dólares, un aumento de 13.63% respecto de los 187,792 mdd registrados en el mismo período de 2024, y estuvieron por encima de los 211,330 mdd esperados por los analistas.

Espera crecimiento

Para el trimestre actual, Amazon espera ventas de entre 173,500 y 178,500 mdd, un crecimiento de entre 11 y 15 por ciento.

Las empresas tecnológicas han presentado planes de gasto agresivos en IA, comprometiéndose a invertir miles de millones de dólares.

Alphabet, la empresa matriz de Google espera gastar entre 175,000 y 185,000 mdd en 2026, en tanto que Meta dijo que sus gastos de capital podrían casi duplicarse respecto del año pasado, alcanzando entre 115,000 y 135,000 mdd.

Durante una conferencia telefónica con inversionistas, Jassy afirmó que la inversión se destinaría principalmente a AWS, donde las cargas de trabajo no relacionadas con IA están creciendo a un ritmo más rápido de lo previsto

Por su parte, los ingresos de la unidad de computación en la nube de Amazon, aumentaron 24% durante el cuarto trimestre del 2025 y alcanzaron los 35,579 mdd, superando las estimaciones de los analistas de un crecimiento del 21.4 por ciento.

“Tenemos una demanda muy alta”, dijo Jassy. “Los clientes realmente desean AWS para cargas de trabajo de núcleo e IA, y estamos monetizando la capacidad tan rápido como podemos instalarla”.

AWS representó alrededor del 17% de los ingresos totales de Amazon durante el trimestre. En comparación, sus rivales, Google Cloud y Azure de Microsoft, aumentaron ventas 48 y 39%, respectivamente, en el último trimestre.

Los resultados se conocen mientras Amazon continúa reduciendo su plantilla. La compañía anunció la semana pasada que despedirá a 16,000 empleados corporativos.

Wall Street cae, tecnológicas arrastran al mercado

Los principales índices estadounidenses cerraron el jueves con pérdidas, tras una venta masiva de acciones tecnológicas y otras ligadas al bitcoin.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 1.20% a 48,908.72 unidades, el S&P 500 perdió 1.23% a 6,798.11 puntos, y el Nasdaq Composite cayó 1.59% en 22,540.59 enteros.

El Nasdaq acumuló su tercera jornada en rojo y cae 4.46%, seguido por el S&P 500 que también registró su tercer día consecutivo a la baja (-2.56%); el Dow Jones es el que menos cae con 1.01 por ciento.

Pesos pesados de la tecnología arrastraron al mercado a terreno negativo. Microsoft cayó alrededor de 5%, Amazon retrocedió 4.42% y Alphabet perdió 0.60 por ciento. Palantir perdió 6.8% y Oracle cayó 7 por ciento.

En los últimos meses, los inversionistas se han mostrado más cautelosos ante los grandes gastos en inteligencia artificial, a la espera de señales más contundentes de que esas inversiones realmente estén impulsando los ingresos y las ganancias.

Se espera que las empresas tecnológicas aumenten su gasto de capital en proyectos de IA por hasta 500,000 millones de dólares durante el año.

Esta semana, los inversionistas se han preocupado de que la rápida mejora de las herramientas de IA pueda reducir la demanda de software tradicional, reduciendo los márgenes de beneficio en todo el sector.

“El sector de la IA, que fue el acelerador el año pasado, es quizás el extintor este año, ya que la gente se está dando cuenta de que la IA va a ayudar a ciertos tipos de empresas, pero también va a perjudicarlas, particularmente al software, por ejemplo”, dijo Melissa Brown, directora general de Investigación de Decisiones de Inversión de SimCorp.

Las acciones de software y servicios de datos se sumaron a las pérdidas recientes, con ServiceNow (-7.6%) y Salesforce (-5%).

El índice de software y servicios S&P 500 cayó 4.6%, su séptima sesión consecutiva en baja.

Nueve de los 11 sectores del S&P 500 bajaron, liderados por los materiales (-2.75%) y consumo discrecional (-2.59%) .

El índice de volatilidad CBOE, conocido como el “indicador del miedo” de Wall Street alcanzó brevemente su nivel más alto en más de dos meses.

A medida que los operadores redujeron su exposición a acciones de IA costosas, la rotación del mercado hacia acciones relativamente más baratas ganó fuerza en los últimos días.