Amanda Serrano, a romper más barreras en el boxeo

La puertorriqueña Amanda Serrano romperá de nueva cuenta barreras al disputar en medio de la controversia por segunda ocasión una batalla a 10 rounds con un tiempo de tres minutos cada uno, cuando defienda este sábado el cetro mundial pluma de la OMB y la AMB ante Reina Téllez, quien no dio el peso correspondiente. Las condiciones de la pelea desafían las reglas de organismo como el CMB, el cual ha señalado que la duración por cada episodio pondría en riesgo la integridad de las peleadoras.

“Ha sido un largo camino, y me encanta ver cómo estas mujeres crecen y obtienen oportunidades, mejores bolsas, y lo estoy tomando pelea por pelea, pero sí tengo metas. Quiero seguir abriendo puertas para las boxeadoras“, dijo Serrano.

Como peleadora estrella de Most Valuable Promotions (MVP), la promotora del influencer Jake Paul, Serrano rompió varios esquemas que imperaban en la rama femenil de este deporte, sobre todo al haber sido en 2022 la primera boxeadora en cobrar un millón de dólares.

Un año después quebró otra barrera al disputar una batalla con rounds de tres minutos, por lo cual debió renunciar a su título del CMB; esa hazaña ha sido trascendental en su intento por conseguir un mejor salario en comparación a las ganancias de los hombres.

Las diferencias son abismales. La pelea femenil mejor pagada hasta ahora ha sido la de Amanda Serrano ante Katie Taylor en la cual cobraron 14 millones de dólares; cifra que aún se queda lejana a los más de 100 millones de dólares que cobró Saúl Canelo Álvarez por el duelo ante Terence Crawford.

Uno de los argumentos que han utilizado los promotores para ofrecer pagos más bajos a las peleadoras, ha sido el tiempo de duración de las contiendas. Mientras las batallas de los hombres por un título mundial son a 12 rounds con un tiempo de tres minutos cada uno, en los duelos de mujeres sólo hay 10 episodios de dos minutos cada uno.

Aún cuando organismos como la OMB y la AMB aprobaron en 2023 que Serrano disputara la primera batalla con rounds de tres minutos en un duelo ante Daniela Ramos, el CMB ha mantenido una postura férrea en contra al respaldarse en estudios médicos.

“Se ha demostrado que las atletas femeninas tienen mayor susceptibilidad a las conmociones cerebrales, puntuaciones de síntomas más elevadas y recuperaciones más prolongadas en comparación con los hombres en diversos deportes y niveles de competición”, señaló el CMB en un comunicado al citar un estudio de PINK Concussions, una organización que investiga las lesiones cerebrales en mujeres.

“He boxeado durante 17 años y quiero que estas mujeres puedan conseguir la igualdad, que tengan más salarios, reconocimiento en las plataformas”, apuntó Serrano en respuesta.

La decisión de aumentar el tiempo de las peleas femeniles ha provocado que otras campeonas del mundo que trabajan con MVP también hayan renunciado a sus títulos como Chantelle Cameron y Alicia Baumgardner, quien incluso ya disputó un duelo de 12 rounds a tres minutos, con lo cual también se ha abierto un debate entre el mismo gremio boxístico.

“En lo personal es un tema delicado, se respeta lo que dicen, como lo dice el presidente del CMB, todo es basado en estudios profesionales de médicos especializados. Con esta controversia, varias compañeras están renunciado a sus títulos, más que nada por la paga que les estarían dando”, reconoció Yesica Nery Plata, la única mexicana que ha firmado hasta ahora con MVP.

Pretextos de promotores

“Los promotores te decían que te pagaban menos por ser mujer y por pelear en menor rango de tiempo. Creo que si hubiera tabuladores como los que hizo en su momento el CMB, o un formato similar, cambiarían las cosas”, agregó

Más allá del tiempo de duración de cada round, el enfrentamiento también ha generado polémica respecto a la rival de Serrano. La mexicana Erika Cruz era en un inicio la retadora, pero después de dar positivo a dopaje por clembuterol hace un mes, debió decir adiós a la contienda.

Así, Reina Téllez aceptó ser la nueva adversaria de Serrano; no obstante, ayer falló en la prueba de la báscula al no dar el peso correspondiente de las 126 libras luego de marcar 126.8 libras, por lo que en caso de ganar este sábado en Puerto Rico no podría reclamar los cinturones de monarca.