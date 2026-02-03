Alma Portillo pone a disposición número de teléfono para denunciar fugas y anomalías de la JMAS Parral

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, puso a disposición de la ciudadanía parralense un número telefónico para denunciar cualquier anomalía en el servicio que presta la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Parral

“Durante meses hemos tenido que exhibir públicamente las deficiencias de la Junta de Agua de Parral; solo así, poniéndolos a seguirnos el paso, hemos conseguido que reparen fugas, drenajes y las zanjas que dejan por toda la ciudad. Sigamos haciéndolo juntas y juntos, reporten cualquier anomalía a este número que mi equipo y yo tenemos disponible para atender sus reportes”, señaló la legisladora en sus redes sociales.

Se trata del número 614-221-3823, en el que los ciudadanos parralenses podrán denunciar fugas, falta de servicio u obras incompletas por parte de la JMAS.

Asimismo, Alma Portillo denunció que han pasado 17 semanas desde que la JMAS anunció que explorarían nuevos pozos para abastecer de agua a Parral, a pesar de que en su momento dijeron que lo harían en tres semanas.