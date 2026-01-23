Alista Estado operativo ante arribo de tercera tormenta invernal de la temporada

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que las dependencias de Gobierno, en colaboración con los ayuntamientos atenderán las posibles contingencias que se generen este fin de semana, ante el arribo a la entidad de la tercera tormenta invernal de la temporada.

El titular de la CEPC, Luis Corral Torresdey, dio a conocer que están habilitados 192 refugios temporales por las autoridades municipales de todo el estado, con capacidad para albergar a cerca de 42 mil personas o hasta 11 mil familias con atención básica, abrigo y alimentación.

Recomendó extremar precauciones en el uso de calefactores para evitar acumulación de monóxido de carbono o gas, mantenerse informado a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y seguir las indicaciones de las autoridades para preservar la seguridad.

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado informó que tiene a su personal preparado para liberar caminos y carreteras, en caso de sean cerrados por las autoridades por cristalización o acumulación de nieve.

La Subsecretaría de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal exhortó a los automovilistas a que eviten circular por las calles, ante el posible congelamiento de las vialidades.

De acuerdo con el pronóstico de la Junta Central de Agua y Saneamiento, dicho fenómeno meteorológico ocasionará lluvias dispersas a moderadas en Juárez, Ahumada, Casas Grandes, Temósachic, Guachochi y Balleza.

Se prevén precipitaciones aisladas en Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y Camargo; y ligeras de 0.1 a 2 milímetros (mm) en Rosario, El Tule, Parral y Coronado.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y posible aguanieve o nieve en zonas altas de la Sierra Tarahumara, durante la noche del viernes y madrugada del sábado.

A partir del sábado se prevé un marcado descenso de temperatura en municipios de las zonas serrana y norte.

Además se esperan precipitaciones de 50 a 75 mm en Moris, Uruachi, Guazapares, Urique, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Morelos y Guachochi; de moderadas a fuertes en Juárez, Madera, Bocoyna y Balleza.

También se espera caída de nieve y/o aguanieve en municipios de las regiones serrana y fronteriza, condiciones que podrían presentarse a partir de la tarde del sábado y durante la madrugada del domingo.