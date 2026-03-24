Alertan por fraude con supuestas inversiones de Pemex

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos en la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Perla Adriana Hernández Castillo informó sobre una nueva estrategia de fraude que afecta principalmente a adultos mayores.

Explicó que a trábves de redes sociales circulan videos, en su mayoría con inteligencia artificial, que utiliza la imagen de figuras públicas como la presidenta Claudia Sheinbaum para ofrecer falsas oportunidades de invertir en Pemex.

Cuando la víctima se interesa por invertir, el video los redirecciona a enlaces donde se les solicita ingresar sus datos personales, luego, supuestos asesores se comunican con ellas para convencerlas de invertir dinero, asegurando que obtendrán altos rendimientos.

En este sentido, se alertó a que la población para que no caiga en este tipo de fraudes, así como de otro tipo de enlaces que invitan a invertir en negocios diversos, debido al incremento de delitos cibernéticos.