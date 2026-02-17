Alerta vial: tome precauciones por trabajos de limpieza en el túnel de la avenida La Cantera

Con el objetivo de mejorar la visibilidad y seguridad de quienes transitan por la zona, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizará trabajos de limpieza y pintura en el túnel ubicado sobre la avenida La Cantera, a la altura de la calle Ramírez Calderón.

Las labores se llevarán a cabo de domingo a jueves, a partir de este miércoles 18 de febrero y hasta el jueves 5 de marzo, en un horario de 9:00 p.m. a 3:00 a.m. Durante este periodo se realizará el cierre de un carril; en esta primera etapa, los trabajos se efectuarán en el sentido de avenida Ocampo hacia el Periférico de la Juventud.

Personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano permanecerá en el lugar, debidamente identificado y con el equipo necesario para garantizar condiciones seguras de circulación.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación durante el desarrollo de estas acciones.