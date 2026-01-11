Alerta por lluvia y posible congelamiento del pavimento para mañana

*_H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 11 de enero de 2026_*.- El Gobierno Municipal de Chihuahua a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que para el día lunes por la mañana existe la probabilidad de precipitaciones de nieve o aguanieve, por lo que exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución ante un congelamiento del pavimento.

Para prevenir cualquier tipo de incidente automovilístico, Protección Civil, pide a los conductores a bajar la velocidad, así como mantener una distancia apropiada que permita una frenada repentina segura.

Recuerda a los automovilistas que al existir pavimento mojado o congelado la frenada debe realizarse con más distancia para evitar choques contra otros autos o objetos fijos en los trayectos.

Para emergencia, es importante llamar al 9.1.1.