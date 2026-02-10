Al alza el ‘sueño mexicano’: más de 12 mil extranjeros se han naturalizado en 4 años

La cultura popular dice que un mexicano nace donde quiere, y la historia de miles de personas lo confirma.

Hay ocasiones en que la migración no significa una tragedia, sino una nueva oportunidad de comenzar, salir adelante y dejar atrás historias de pobreza, violencia o dictaduras que aprietan por todos lados.

En los últimos cinco años, México se ha convertido en refugio y nueva patria de muchas personas que decidieron buscar una nueva vida y la encontraron aquí, donde dicen, nada es perfecto, pero es mejor de lo que tenían.

Historias extranjeras en México

Así llegó Karys Machado a México en 2017, originaria de Cumaná, Venezuela. Salió de su país porque la inflación era insostenible, la polarización política insoportable y los niveles de inseguridad crecían a un ritmo que no permitía ni siquiera intentar adaptarse.

“Fue muy duro vivir el miedo, o sea, que veías las noticias cada vez más cerca y cada vez más, a mí me robaron, yo creo que tuve más de cinco intentos de robó en el carro en los últimos tiempos antes de emigrar y la última vez fue así, tuve que agachar mi cabeza y dije no pues me va a pegar un tiro, porque me escapé”, destacó.

“Entonces ese momento ya fue muy duro, o sea, no sólo todo lo que te conté alrededor de él, sino que además tengas que vivir este tipo de de inseguridad y de rabia, o sea, porque se sentía la rabia, la división política, la visión de las clases sociales”, contó.

Además, no había medicinas, no había harina para las arepas (que es como si no hubiera masa para tortillas en México) y los artículos básicos de higiene sólo se conseguían en una especie de mercado negro entre colegas, amigos y vecinos.

Bajo estas circunstancias y con la necesidad de mantener a sus padres, la opción a la vista fue migrar a México, que no era su primera opción, pero se convirtió en la más viable para su vida como gerente de marketing de una de las televisoras más importantes de Venezuela.

“Entre comillas me subían el sueldo cada tres meses y realmente no era subir el sueldo, era simplemente nivelar a inflación, entonces era muy complejo. Todo eso que dicen no puede ser peor, siempre puede ser peor”, dijo.

Fue un amigo la que invitó a Karys a mudarse a México, en junio de 2017 se estableció y nunca se fue. En un principio trabajó de manera irregular en una revista y ese fue el impulso para seguir adelante y obtener la residencia.

Aunque no logró meterse a la industria de la televisión y el marketing, cambió de giro; ahora tiene un trabajo estable y exitoso en el sector farmacéutico.

En todo este proceso, vivió la pandemia, los cambios políticos en México y hasta el año pasado logró naturalizarse como mexicana.

Ella es una de las miles de personas que obtuvieron este documento el año pasado.

“Yo vivo en el Estado de México en Satélite, estoy casada con un mexicano, no tengo familia acá, tengo a mi familia regada por el mundo”, remarcó.

Los nuevos mexicanos

En los últimos cuatro años, la entrega de cartas de naturalización se incrementó exponencialmente en México.

La oleada migratoria, que inició a finales de 2018 y comenzó a amainar apenas con la segunda llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, dejó a miles de extranjeros en territorio mexicano.

Muchos de ellos, decidieron adoptar a México como su nueva patria.

Las cifras de este fenómeno son reveladoras, pues entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025 se naturalizaron 4 mil 718 personas.

Esta cifra contrasta a primera vista con años anteriores, pues en el mismo periodo de 2021 y 2022, apenas se naturalizaron 87 personas. Después de ese punto, comenzó un ascenso sin freno, ya que al siguiente año sumaron 3 mil 495 naturalizados y para el periodo 2023-2024, fueron 4 mil 320 naturalizaciones.

Los registros oficiales marcan que las cartas entregadas fueron por diferentes motivos como la residencia, tener hijos mexicanos, por ser de un país latinoamericano o de la Península Ibérica, este último punto, les da ciertos beneficios para obtener el documento, por encima de otras nacionalidades.

Al analizar las cifras desde 2021 a la fecha, hay tres países que son una constante en todos los periodos: Venezuela, Cuba y Colombia, lo cual es síntoma de las condiciones sociales, políticas y económicas de la región que han impulsado la migración en América Latina.

En la lista también aparecen países como España, que reflejan la histórica relación existente entre ambas naciones, o en momentos muy específicos marcan la historia mundial, pues en el arranque de la guerra entre Rusia y Ucrania se naturalizaron 86 rusos como mexicanos.

Aparecen también países con altos niveles de migración como El Salvador, Honduras y Nicaragua; otros que han aumentado su presencia en el país como Argentina e incluso otros tan lejanos como Siria que ha vivido una guerra civil por años.

Las autoridades aseguraron a MILENIO que todos los documentos fueron entregados luego de que los solicitantes acreditaron tener una residencia legal en el país y dieron cumplimiento a todos los requisitos solicitados en la Ley de Nacionalidad, así como de su reglamento vigente.

¿Cómo naturalizarse?

De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, una carta de naturalización es el instrumento jurídico por el cual se acredita el otorgamiento de la nacionalidad mexicana a las personas extranjeras.

Esto ha dejado en claro que desde el actual gobierno se reconoce la enorme aportación de las personas que han decidido establecer de manera permanente su residencia en México para “engrandecer y contribuir a nuestro país”.

“El gobierno federal ha reiterado su compromiso de respeto, así como la lucha por los derechos humanos y, en particular, por los derechos de las personas migrantes”, destacó.

El apartado ‘B’ del Artículo 30 constitucional establece que son mexicanos por naturalización cuando:

“Los extranjeros que obtengan su carta de naturalización por parte de la SRE y “la mujer o el varón” que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, “que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley”.

Los trámites se realizan ante la Dirección de Nacionalidad, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE.

La carta se puede obtener por diferentes motivos como residencia, tener hijos mexicanos por:

Nacimiento.

Ser originario de un país Latinoamericano o de la Península Ibérica.

Por haber prestado servicios u obras destacadas en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial.

Matrimonio.

Estar sujeto a patria potestad o ser hijo adoptivo de mexicanos.

La persona interesada debe hacer primero un pre registro para iniciar el trámite que consiste en una cita, entregar documentación, hacer un examen de historia y cultura mexicana, así como de español.

“La persona extranjera solicitante tendrá derecho a dos intentos para aprobar el examen de historia y cultura de México. Quienes deban realizar el examen de idioma español también tendrán derecho a dos intentos para acreditarlo”, dicen los requisitos.

El costo por hacer este trámite es de 9 mil 155 pesos, sin importar por cuál de las modalidades se quiera obtener la carta.

