Agrade Maru Campos trabajo y colaboración de la Guardia Nacional en Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó su agradecimiento a la Guardia Nacional por el trabajo que realizan en el Estado de Chihuahua, así como por la coordinación que se mantiene con las fuerzas estatales.

“Muy buena relación, agradecerle a la Guardia Nacional por su trabajo en colaboración con el Gobierno del Estado y bueno, pues seguimos trabajando. Lo importante es seguir trabajando en colaboración”.

Este martes la gobernadora estuvo en las instalaciones de la Guardia Nacional para conmemorar el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, en donde además encabezó la Mesa Estatal de Seguridad.