Agentes municipales aseguran a mujer en Riberas acusada de dar cristalazo a un Sentra

Una mujer fue asegurada por agentes municipales en la colonia Riberas de Sacramento luego de ser sorprendida dentro de un vehículo por los propietarios del mismo y al cual presuntamente le rompió los cristales para ingresar con aparentes intenciones de robar los artículos del interior.

El incidente ocurrió en un domicilio de la calle Río Arno, donde quien se identificó con el nombre de Marisela M. M. de 42 años de edad, produjo ruidos en un auto de la marca Nissan Sentra modelo 2013 al romper los cristales, que fueron escuchados por el propietario y al salir de su vivienda la sorprendió revisando sus pertenencias.

Al arribar, los agentes lograron la detención de la fémina para realizar su traslado a la comandancia zona Norte y posteriormente a la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.