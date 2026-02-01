Agentes del EPE detienen a 2 sujetos en la colonia Rosario con porciones de supuesta cocaína y dinero en efectivo

En la colonia Rosario, policías municipales detuvieron a dos hombres por la supuesta posesión de 51 porciones de un polvo blanco de apariencia similar a la cocaína, contenidas en pequeñas bolsas de hule, así como más de 100 mil pesos en efectivo que fueron asegurados en el momento.

Fueron agentes del Equipo de Proyectos Especiales, EPE, quienes durante un recorrido preventivo efectuado la noche del sábado y madrugada del domingo por diferentes colonias del sur de la ciudad, tuvieron a la vista en las calles Urquidi y 54 un vehículo Aveo de color blanco donde un ciudadano consumia bebidas embriagantes y se acercaron a realizar una revisión que dio como resultado la localización de las primeras 23 porciones de polvo blanco a quien se identificó como Ramón Martín D. M., de 51 años de edad.

Al momento de hacer la detención llego al lugar otro hombre tratando de amedrentar a los agentesy de evitar la detención, mismo que por su estado de insistencia fue igualmente detenido y al momento de hacer una revisión se le encontró una considerable cantidad de dinero en efectivo entre moneda nacional y dólares, además, otras 28 porciones más del mismo polvo blanco que traía su compañero.

En ese sentido, quien se identificó como Jesús Ricardo P. H., de 36 años de edad, fue trasladado al Centro Municipal de Detención Zona Sur, para enseguida ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con compañero y la evidencia.