Agentes de Inteligencia de la DSPM aseguran Cadillac con placa de AUDI de Durango y detienen a conductor

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 11 de junio de 2026.- Un vehículo de la marca Cadillac que circulaba con placas sobrepuestas correspondientes a un auto AUDI del estado de Durango, fue asegurado al sur de la ciudad por agentes municipales de la Subdirección de Inteligencia que patrullaban la zona, como parte del operativo preventivo Verano Seguro 2026.

En dicho operativo se detuvo además al conductor para ser presentado ante el Ministerio Público y rendir su declaración en torno al caso. Se trata de Erick Uziel Z. R., de 40 años de edad, quien circulaba a alta velocidad y se le marcó el alto en las calles 22 y hacienda del Torreón del fraccionamiento Cerro Grande para hacer una revisión.

Al momento de consultar las matrículas, se detectó que la camioneta Cadillac de color dorado, portaba las de un AUDI del estado de Durango, sin arrojar en el momento reporte de un posible robo de las mismas, por lo cual se le notificó al conductor el motivo de su aseguramiento y la unidad que manejaba para hacer el traslado tanto a la comandancia Sur como a la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.