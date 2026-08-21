Aficionados del mundo lanzan petición global: renuncia de Infantino por “traición” al Mundial

Varios grupos de aficionados de todo el mundo lanzaron este jueves una petición en la que reclaman que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA, después de que intentara vender a inversores privados los beneficios futuros de la Copa del Mundo.

La solicitud, con la etiqueta “#InfantinOut”, exige también que “se reconstruya la FIFA para que el desastre actual no pueda volver a ocurrir nunca”.

“El vergonzoso intento de un individuo —el propio presidente de la FIFA— de vender la Copa del Mundo a inversionistas privados dejó al descubierto una traición que el futbol nunca olvidará”, dice la petición acerca del plan de Infantino de crear una escisión comercial, que abandonó en medio de una furiosa oposición.

Entre los grupos de aficionados figuran Football Supporters Europe, Football Supporters Africa y, en Norteamérica, el Independent Supporters Council, además de unos 40 grupos nacionales de aficionados de todo el orbe.

Infantino se ha resistido a los llamados para dejar el cargo pese a que la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA), afirmó que no tiene confianza en él. También ha sido criticado por la dirigencia de la Confederación de Futbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y por la Confederación Asiática de Futbol (AFC).

¿Quién apoya a Infantino?

Algunas de las 211 federaciones miembro de la FIFA apoyan a Infantino, incluido Marruecos, coanfitrión del Mundial 2030, así como Qatar, donde vivió antes de que el emirato albergara el Mundial 2022, y Líbano, que le otorgó la ciudadanía este año. Arabia Saudita, anfitriona en 2034, no ha respaldado públicamente al mandatario pese a sus estrechos vínculos políticos con el reino.

“Gianni Infantino ha demostrado un profundo fracaso de liderazgo, incompatible con una gobernanza democrática”, sostiene el reclamo de los hinchas. “La concentración de poder en torno a la Presidencia de la FIFA, combinada con una toma de decisiones opaca, clientelismo de culto a la personalidad y cero rendición de cuentas, ha destruido cualquier confianza restante en el organismo rector mundial”.

Las organizaciones de aficionados consideran la propuesta de inversión privada como la gota que colmó el vaso, tras la participación de el ente rector del futbol en las conversaciones relativas a la Superliga Europea y su estructura de precios de las entradas para el Mundial 2026.

“Un presidente que traiciona repetidamente al futbol y se burla de nuestro deporte perdió el derecho a liderarlo.Por la credibilidad de la FIFA y por el futuro del futbol, debe dimitir”.

La petición también exige una reforma estructural dentro del organismo, incluida la participación formal de los aficionados y otros actores clave del futbol en las decisiones que darán forma al futuro de este deporte.

Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe (FSE), que firmó la petición, declaró a la agencia de noticias Press Association: “La salida de Gianni Infantino es un primer paso y una necesidad, pero solo podrá tener un efecto positivo si va seguida de alguna reforma de la directiva y de la gobernanza”.

“Si un hombre puede concentrar tanto poder, entonces la gobernanza de la FIFA no es adecuada para su propósito. La FIFA necesita empezar de cero. Todas las reformas de 2016 fueron anuladas o invalidadas por Infantino, creo que debemos ser lo más abiertos posible respecto al futuro de la gobernanza del futbol, y existen otros modelos fuera del futbol, fuera del deporte, que deben analizarse; la idea de la rotación de presidencias parece interesante”.